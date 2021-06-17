الموارد المائية توضح أسباب عدم إنشاء السدود في مناطق الوسط والجنوب

2021/06/17 | 10:49 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع – ورد عبد الأميراستبعدت وزارة الموارد المائية إمكانية إنشاء السدود في الأراضي الوسط والجنوب، بسبب طبيعة الأراضي فيها، فيما أكدت مباشرة شركاتها بتنفيذ الأعمال في سد مكحول . وقال المتحدث باسم الوزارة علي راضي لوكالة الأنباء العراقية (واع):، اليوم الخميس: إن "سد مكحول تمَّ اقراره في موازنة 2021 ، وشركات الوزارة باشرت بتنفيذ الأعمال وهو في بداياته".وعن إمكانية إنشاء السدود في الأراضي الوسطى و الجنوبية، أوضح، أن "طبيعة الأراضي في الجنوب والوسط هي مناطق سهلية، ولا يمكن انشاء السدود فيها، حيث إن بناء السدود يحتاج لطبيعة ديموغرافية متموجة وهي عبارة عن خزانات طبيعية". وأشار إلى أن " أغلب السدود في المناطق الشمالية، تكون ضمن الأراضي المتوجة ومنها الوديان والجبال وهي مناطق تتيح بناء السدود الخزنية ومنها سد الموصل و دربندي خان".وتابع "أما في مناطق الجنوب و الوسط يتم انشاء السداد وهي غير السدود، ويكون عملها تنظيمياً مثل سدة الرمادي وسدة الفلوجة وسدة الهندية على الفرات، وسدة سامراء وسدة الكوت وسدة العمارة على نهر دجلة وهي سدادات تنظيمية".ولفت إلى أن "هنالك سدوداً لحصاد المياه، ويكون عملها جمع مياه الأمطار والسيول التي تأتي للمنخفضات والوديان وهي موجودة، وتم انشاؤها على الحدود الشرقية والغربية لكنها ليست خزنية (وخزنها جداً بسيط )".

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