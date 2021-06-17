2021/06/17 | 10:53 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني ينشر “المركز الخبري الوطني” أسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية الأخرى في الأسواق المحلية يوم الخميس، (17 حزيران 2021).بغداد – بورصة الكفاح 148,600 ….السعر في الصيرفات ( تقريبي) 148,000 […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أسعار الدولار تتخطى حاجز 148 دينار بالسوق العراقية لليوم المركز الخبري الوطني.

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