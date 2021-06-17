التحالف الدولي ينفذ إنزالا جويا بريف دير الزور في سوريا

2021/06/17 | 10:54 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/عربي ودولي/ متابعاتنفذ التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، عملية إنزال في دير الزور شمال شرق سوريا، واعتقل عددا من الأشخاص.وقالت وكالة أنباء النظام السوري “سانا”، إن طائرات لـ “التحالف الدولي” نفذت خلال الساعات الماضية عملية إنزال جوي في حي الشبكة وسط مدينة الشحيل بريف دير الزور واختطفت خلال مداهمتها أحد المنازل عددا …

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