عباس الزاملي ..يكشف مصير الراسبين والمكملين في نصف السنة

2021/06/17 | 10:56 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سكاي برس /

كشف عضو اللجنة النيابية عباس الزاملي في تصريح ، الخميس ، انه "تم الاتفاق على حسم العام الدراسي لتلاميذ المرحلة الابتدائية غير المنتهية باعتماد درجات نصف السنة كدرجة نهائية للعبور للمرحلة اللاحقة، وعدم اجراء امتحانات للمراحل غير المنتهية الثانوية والمتوسطة والاعدادية".

وبين الزاملي...

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