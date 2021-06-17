انخفاض طفيف في أسعار نفط برنت والخام الأميركي

2021/06/17 | 10:56 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تراجعت أسعار النفط الخام، الخميس، بعد ميل الاحتياطي الفيدرالي الامريكي نحو تشديد السياسة المالية، مما جعل الدولار اقوى، لكن زيادة الخسائر كانت محدودة بسبب الانخفاض الكبير في محزونات الخام النفطية في الولايات المتحدة.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت إلى أربعة وسبعين دولارا وعشرين سنتاً للبرميل، بينما تراجعت العقود الآجلة للخام الاميركي للنفط الخام إلى اثنين وسبعين دولاراً وسنتاً واحداً للبرميل.

وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن المسؤولين سيبدأون محادثات بشأن تقليص مشتريات الأصول الضخمة، بالإضافة الى رفع أسعار الفائدة مرتين بحلول نهاية عام الفين وثلاثة وعشرين، مما يرفع سعر الدولار ويجعله اقوى.

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