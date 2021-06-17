ندى جودت تحذر من احتمالية حصول هجرة شبابية كبيرة بسبب البطالة

2021/06/17 | 10:56 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذرت لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية، من حصول هجرة شبابية كبيرة من العراق، خلال المرحلة القليلة المقبلة، كاشفة أسباب ذلك.وقالت عضو اللجنة ندى شاكر جودت إن العراق مقبل على هجرة شبابية كبيرة خلال المرحلة القليلة المقبلة”، عازية الأسباب الى “ارتفاع نسبة البطالة والفقر، من دون وجود اي حلول حكومية لمواجهة هذه الأزمات، التي تدمر المجتمع على مختلف الأصعدة.وشددت جودت على أن الحكومة مطالبة بوضع خطط عاجلة وسريعة وايجاد فرص عمل على القطاع الخاص او الحكومي للشباب، لمنع توجهم نحو الهجرة من العراق، رغم امتلاك هؤلاء الشباب امكانيات علمية في مختلف المجالات.

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