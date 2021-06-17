2021/06/17 | 11:00 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت الصحيفة الرسمية، الأربعاء، أنّ

الهيئة التطبيعية بصدد استقبال ودراسة

عدد من ملفات بعض المدربين الأجانب من

أجل اختيار أحدهم بديلاً للسلوفيني

ستريشكو كاتانيتش الذي قاد أسود

الرافدين في الفترة الماضي

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