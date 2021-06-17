"واشنطن بوست": السعودية تساعد بتهريب مواطنيها الذين يرتكبون جرائم بأميركا

2021/06/17 | 11:00 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت صحيفة "واشنطن بوست" إن السعودية

تساعد في "تهريب مواطنيها الذين يرتكبون

جرائم في الولايات المتحدة، عبر

سفارتها في واشنطن وبمساعدة مسؤولين

سعوديين وشبكة من المحامين الأميركيين".

وذكرت الصحيفة الأم

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