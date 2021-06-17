2021/06/17 | 11:01 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الخميس، اندلاع حريق داخل شركة بغداد للمشروبات الغازية ‏بمنطقة الزعفرانية‎.‎ وذكرت المديرية، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن “حريقا اندلع داخل مخزن في ‏شركة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص حريق داخل شركة بغداد للمشروبات الغازية..



والدفاع المدني تستنفر المركز الخبري الوطني.

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