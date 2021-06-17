من الآكثر إرهابا ؛الإمارات أم الكيان الصهيوني و ما قصة هدية السيسي ( حصان طروادة ) - هاله ابوليل

2021/06/17 | 11:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#هاله_ابوليل أم دولة الإمارات العربية المتحدة التي كانت يوما إحدى الإمارات العربية المسلمة, فأصبحت في سنة 2020 بقدرة ترامب (الرئيس الأمريكي المجنون ) والنتن ياهو رئيس وزراء دويلة الكيان الصهيوني المجرم , دويلة صهيونية يهودية عبرية بامتياز وذلك بتطبيعها مع المحتل تطبيعيا مجانيا رخيصا بدون أي مقابل متجاوزا ما كان يسمى سابقا " السلام مقابل الأرض " إلى ما يسمى حاليا (السلام مقابل السلام ) بدون شروط حتى في ......





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