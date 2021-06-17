رؤية باكثر لشخصية فاوست في مسرحية - فاوست الجديد - - محمد علي سليمان

2021/06/17 | 11:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_علي_سليمان في مسرحية " فاوست الجديد " يقدم علي أحمد باكثير رؤية إسلامية لشخصية فاوست عبر رؤية عربية إسلامية في مواجهة الرؤية العلمانية، أو لنقل الرؤية الإمبريالية.



وباكثير في استخدامه أسطورة فاوست يرى " وأياً كان الموضوع الي يعالجه الأديب العربي سواء كان عربياً أو غير عربي فالعبرة بالروح التي تكمن في مضمون العمل الأدبي، إذ يجب على الدوام أن تكون عربية أصيلة " .



وفي المسرحية لا يفرق باكثير بين العالمين الرأس ......





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