2021/06/17 | 11:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نادية_خلوف انتصر أهل الأرضليس لدى فلاديمير بوتين ما يقدمه لجو بايدن لأن توازنه بين المتغربين والقوى الأكثر محافظة قد انتهى.بقلم آنا نيمتسوفاترجمة : نادية خلوف عن: theatlantic.comلقد نشأت في مدينة مخفية.



ليست مدينة منسية ، أو مدينة بعيدة - مدينة مخفية.



مسقط رأسي ، نيجني نوفغورود ، تقع شرق موسكو على طول نهر الفولغا.



كانت مركزاً للتجارة الدولية قبل الثورة الروسية ولكن تم قصفها من قبل الن ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بايدن وبوتين - نادية خلوف) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بايدن وبوتين - نادية خلوف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).