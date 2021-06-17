آبل تحذر من قانون مقترح للاتحاد الأوروبي يهدد بتقويض “أمن آيفون”

2021/06/17 | 11:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شعار شركة آبل © ا ف ب/ا ف ب/ارشيف ميغيل ميدينا باريس (أ ف ب) – أعلن الرئيس التنفيذي لشركة “آبل” تيم كوك أنّ قوانين جديدة مقترحة من الاتّحاد الأوروبي لتنظيم عمل شركات التكنولوجيا الكبرى تهدّد بتقويض أمن هاتف آيفون.وكان الاتحاد الأوروبي قد كشف العام الماضي عن مسودة قوانين صارمة تستهدف […]

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