بوتين بعد لقاء بايدن: اتفاق على عودة سفيري البلدين

2021/06/17 | 11:06 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقي

انتهت القمة التاريخية الأولى بين الرئيسين الأمريكي جو بايدن والروسي فلاديمير بوتين التي استمرت لوقت أقصر قليلا مما كان متوقعا في جنيف، أمس الأربعاء.

وقد تصافح الرجلان قبل بدء نقاشاتهما بعيد الساعة الواحدة بعد الظهر بقليل في فيلا لا غرانج على ضفاف بحيرة جنيف، وانتهت القمة عند الساعة 17,05 (15,05 ت غ).



وعقد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مؤتمرا صحفيا عقب هذه القمة أعلن خلاله عن الاتفاق مع بايدن على عودة سفيري بلديهما.وقال الرئيس الروسي أنه بحث مع نظيره الأمريكي الاستقرار الاستراتيجي والنزاعات الإقليمية، فيما أعلن توصله إلى اتفاق حول إعادة السفيرين الروسي والأمريكي لمكان عملهما قريبا.

وأشار بوتين ‘إلى أنه اتفق مع بايدن على بدء مشاورات بين وزارتي الخارجية الروسية والأمريكية حول كل اتجاهات التعاون، فيما أكد بالقول «بدا لي أن الجانب الأمريكي مصمم على إيجاد حلول للقضايا العالقة».

وبحسب الرئيس الروسي، فإنه لم يلاحظ «أي عدائية خلال القمة مع بايدن».

وأكد بوتين أن الجانبين أبديا رغبة في إيجاد سبل لتقريب المواقف.

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