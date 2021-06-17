محافظ البصرة: أدرجنا طريق الفاو ضمن المشاريع وماضون بتأهيله

2021/06/17 | 11:06 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقبل العراقي/ صفاء الفريجي

أكدت الحكومة المحلية في البصرة، أمس الأربعاء، مضيها في تأهيل طريق قضاء الفاو (الواقع أقصى جنوب المحافظة) بشكل كامل وإدراجها ضمن مشاريعها الجديدة، فيما أكدت أن ذلك مرهون بما ترد بشأنه وزارة التخطيط.وقال محافظ البصرة المهندس اسعد العيداني، في تصريح صحفي اطلعت عليه المستقبل العراقي، إن توجه الحكومة المحلية بهذا الصدد لم يأت على خلفية تظاهرات أهالي الفاو، إنما جاء وفق خططها الخدمية لجميع أبناء المحافظة.وأضاف محافظ البصرة أن الكوادر أكملت مقطع 25 كلم من الطريق وماضية بإدراجه حال ردت وزارة التخطيط بشأنه.من جانب آخر، أجرى محافظ البصرة جولة تفقدية لمتابعة سير العمل بمراحل تطوير كورنيش شط العرب.ويشار الى ان كورنيش شط العرب يمتد على مسافة 3 كم على ضفاف الشط المواجه لمركز مدينة البصرة، اذ يبدأ من جزيرة الداكير، وحتى مجمع القصور الرئاسية، وهو ناتج من التقاء نهري دجلة والفرات في مدينة القرنة شمال البصرة ويبلغ طوله 204 كم ويتراوح عرضه ما بين 500 م – 2 كم، ويصب في الخليج العربي عند منطقة الفاو.وبمناسبة يوم المسن العالمي، تفقد محافظ البصرة «دار كبار المواطنين» في المحافظة حيث أطلع على شؤون وأحوال المقيمين.ووعد العيداني بفتح دور أخرى قريباً.

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