2021/06/17 | 11:08 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداداعلنت وكالة الوزارة لشؤون الشرطة التابعة لوزارة الداخلية، اليوم الخميس، القبض على 8 متهمين بتجارة وتعاطي المخدرات في محافظة ميسان.وذكرت الوكالة في بيان وصل “النور نيوز” انه “استناداً الى معلومات استخبارية دقيقة وبعد استحصال الموافقات القضائية، تمكنت قوة استخباراتية متكونة من وحدة استخبارات المخدرات واستخبارات قوى الامن الداخلي وباسناد ابطال الفوج التكتيكي …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص في ميسان..



القبض على 8 متهمين بتجارة وتعاطي المخدرات first appeared on النور نيوز.

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