عمليات بغداد: القبض على ارهابيين ومتهمين بالدكة العشائرية وسراق بمناطق متفرقة

2021/06/17 | 11:12 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الخميس، حصيلة ممارساتها الامنية خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "مفارزها المشتركة تمكنتَ من نصب سيطرات مفاجئة في جانبي الكرخ والرصافة نتج عنها، اعتقال (3) متهمين أحدهم بتهمة انتحال صفة وضبط رمانتين يدويتين مع أسلحة غير مرخصة، و(14) مسدسا و(8) بنادق مختلفة الأنواع مع (6155) اطلاقة مختلفة الأحجام، بالإضافة الى مصادرة (97) حبة مخدرة، و(3) غرام من مادة الكرستال المخدرة، و(50) كارتون دجاج منتهية الصلاحية".

وأضافت، أن "قوة من فرقة المشاة السادسة ووفق معلومات استخبارية وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات بغداد، تمكنت من ضبط عبوتين ناسفتين مزروعتين على حافة أحد الطرق النيسمية ضمن مناطق شمال بغداد، تم رفعهما بدون حادث".واشارت القيادة الى، أن "فرقة المشاة الحادية عشر واصلت تنفيذها لواجبات البحث والتفتيش ضمن مناطق شرقي بغداد، نتج عنها اعتقال (10) متهمين وفق مواد قانونية مختلفة، بينهم متهم وفق المادة 4/1 إرهاب".

وتابعت، أن "الفرقة الأولى شرطة اتحادية واصلت تنفيذها لواجبات البحث والتفتيش ضمن قاطع المسؤولية شرقي بغداد، نتج عنها، اعتقال متهم وفق المادة 4/1 إرهاب".ولفتت القيادة الى، أن "قوة من لواء المشاة الـ(27) وبالتعاون مع مفارز من الاستخبارات ومكافحة اجرام الصالحية تمكنت من اعتقال متهم وفق المادة (298/ تزوير) في الكرخ".وفي سياق متصل، "القت قوة من الفرقة الثانية شرطة اتحادية القبض على ثلاثة متهمين أحدهم بجرائم السرقة واثنين بالدكة العشائرية في منطقة رحمانية الشعلة ومصادرة السلاح المستخدم في الجريمة، إضَافَة إلَى ضَبَطَ عدد من العجلات التي لا تحمل اوراق ثبوتية ومخالفين للتعليمات المرورية من قبل مفارز مديرية المرور العامة في جانبي الكرخ والرصافة".

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