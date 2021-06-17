مركز حقوقي: تعيين المحافظين بأمر رئيس الوزراء مخالفة دستورية

2021/06/17 | 11:13 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني طالب المركز الاستراتيجي لحقوق الانسان في العراق، اليوم الخميس، مجلس النواب بتعديل قانون ‏انتخابات مجالس المحافظات اسوة بقانون انتخابات مجلس النواب العراقي.‏ وقال مدير مكتب المركز في بغداد، حازم الرديني، […]

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