ناجية ايزيدية: عنصر لداعش نقش اسمه على يدي بالإبرة والكحل، لم اكن استطيع النوم بسبب ذلك ولم يسمح لي بأن ارضع طفلي

2021/06/17 | 11:17 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – زينة حمو كانت “فائزة بابير مجو” البالغة 24 عاما حامل بطفلها الأول عندما اجتاح داعش قرى ومجمعات الايزيديين في قضاء سنجار في 3 آب 2014، حيث تم القبض عليها مع زوجها وتم اختطافهم دون سابق إنذار.تقول فائزة، “كان معنا 18 عائلة جميعها من أقارب زوجي والآن وبعد مرور ما يقارب 7 …

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