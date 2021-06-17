القضاء وفريق التحقيق الدولي يبحثان جرائم داعش

2021/06/17 | 11:17 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان مع الرئيس الجديد لفريق التحقيق الدولي كرستيان ريتشر مهام الفريق الدولي.

وذكر بيان للمركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى اليوم الخميس، وتلقى PUKmedia، نسخة منه، ان القاضي فائق زيدان استقبل الرئيس الجديد لفريق التحقيق الدولي (يونيتاد) كرستيان ريتشر رفقة القائم باعمال السفارة الالمانية بيتر فلتن.

وحسب البيان فإن "الجانبين ناقشا مهام فريق التحقيق الدولي والاستمرار بتقديم الدعم لجهات التحقيق في تقديم الادلة بخصوص جرائم تنظيم داعش الارهابي".

PUKmedia / المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى

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