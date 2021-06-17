ارتفاع بدرجات الحرارة يصل

2021/06/17 | 11:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الخميس، توقعاتها بشان طقس العراق حلال الأيام الأربعة المقبلة، فيما أكدت ان ارتفاعاً كبيراً بدرجات الحرارة سيصل إلى "46°" درجة مئوية.

وذكرت الهيئة، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "طقس يوم غد الجمعة، سيكون صحوا مشمسا في كافة أنحاء البلاد ودرجات الحرارة تشهد ارتفاع عدة درجات في جميع المناطق"، مبينة أنه "لا تغيير في طقس السبت، حيث سيكون مشابها لليوم الذي سبقه".

وأضاف البيان، أن "درجات الحرارة، ستواصل الارتفاع يومي الأحد والاثنين المقبلين، حيث تكون الأجواء مشمسة صافية".

ولفت الى أن "درجات الحرارة العظمى الأعلى ستكون في محافظة البصرة، حيث ستصل إلى 46° مئوية، تليها ميسان بـ45°، فيما ستكون في بغداد بنحو 42° درجة مئوية".

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