تجربة سريرية تكشف عن عقار يحقق

2021/06/17 | 11:17 - المصدر: بغداد اليوم

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كشفت تجربة سريرية، أن دواء "توفاسيتينيب" الذي يستخدم في علاج التهاب المفاصل، سجل نتائج واعدة في معالجة مصابين ‏بأعراض حادة لمرض كوفيد-19‏‎.‎

وشملت التجربة السريرية التي نشرت نتائجها مجلة "نيو إنغلاند جورنال أوف مديسين"، مشاركة 289 شخصا، كانوا ‏يتعالجون في مستشفيات في 15 موقعا مختلفا‎ ‎بالبرازيل، بسبب إصابتهم بأعراض حادة‎ ‎لكوفيد-19‏‎.‎

وأُعطي نصف هؤلاء المرضى عقار "توفاسيتينيب" (حبتان من عيار 10 ملغ يوميا)، إلى جانب الرعاية الصحية التقليدية، بينما ‏أعطي النصف الآخر دواء وهميا مع نفس الرعاية الصحية‎.‎

وبعد 28 يوما تبيّن أن 18 في المئة من أفراد المجموعة التي تلقت الدواء أصيبوا بفشل تنفسي (يتطلب على سبيل المثال تنبيبهم أو ‏وصلهم إلى جهاز تنفس صناعي) أو ماتوا، مقارنة بـ 29 في المئة من أفراد مجموعة‎ ‎العلاج الوهمي‎.‎

وفي المجموع، بلغت نسبة الذين فارقوا الحياة في مجموعة المرضى الذين تناولوا الدواء الوهمي 5.5 في المئة مقارنة بـ2.8 في ‏مجموعة المرضى الذين تناولوا "توفاسيتينيب"، حسبما نقلت "فرانس برس‎".‎

وتعليقا على نتائج الدراسة، قال الطبيب في مستشفى ألبرت أينشتاين الإسرائيلي أوتافيو بيرفانغر الذي أجرى التجربة السريرية ‏بالشراكة مع‎ "‎فايزر‎": "‎لقد شجعتنا النتائج الأولية للتجربة العشوائية التي أجريناها على عقار توفاسيتينيب على مرضى أُدخلوا ‏إلى المستشفى بسبب‎ ‎التهاب رئوي‎ ‎ناجم عن كوفيد-19‏‎".‎

ويسوّق دواء "توفاسيتينيب" تحت علامات تجارية مختلفة من بينها "زيلجانز" المملوكة من مجموعة "فايزر" الدوائية ‏الأميركية‎.‎

وعقار "توفاسيتينيب" مسموح باستخدامه في الولايات المتحدة لعلاج التهاب المفاصل الروماتويدي، والتهاب المفاصل الصدفي، ‏والتهاب القولون التقرحي‎.‎

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