ايران: الانتخابات الرئاسية ستجرى بين اربعة مرشحين فقط وفترة الدعاية الانتخابية انتهت

2021/06/17 | 11:17 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اعلنت وزارة الداخلية الايرانية ان المنافسة في الانتخابات الرئاسية التي ستجرى يوم غد الجمعة ستكون بين اربعة مرشحين فقط .واشارت الداخلية الايرانية في بيان الى ان , المرشح للانتخابات الرئاسية علي رضا زاكاني قد ابلغ الوزارة بقرار انسحابه اليوم الخميس من الترشح للانتخابات الرئاسية ".وكان المرشحان محسن مهر علي زادة وسعيد جليلي قد اعلنا ايضا يومي الثلاثاء والاربعاء على التوالي انسحابهما من السباق الرئاسي ".وذكرت وزارة الداخلية الايرانية في بيانها بان المنافسة في الانتخابات ستكون بين المرشحين الاربعة المتبقين وهم: محسن رضائي میر قائد وسید ابراهیم رئیسي وسید امیر حسین قاضي ‌زادة هاشمي وعبدالناصر همتي ".يذكر ان انتخابات رئاسة الجمهورية الايرانيةالـ 13 ستجرى يوم غد الجمعة وستجرى بالتزامن معها انتخابات المجالس البلدية والقروية والانتخابات التكميلية البرلمانية والانتخابات التكميلية لمجلس خبراء القيادة".وقد انتهت بحسب الاعلام الايراني , في الساعة السابعة من صباح اليوم الخميس بالتوقيت المحلي في ايران (الثانية والنصف فجرا بتوقيت غرينتش) فترة الدعاية الانتخابية لانتخابات رئاسة الجمهورية والمجالس البلدية والقروية ومجلس الشورى الاسلامي ومجلس خبراء القيادة في الجمهورية الاسلامية الايرانية ".وتم تخصيص 66 الفا و 800 مركز اقتراع لانتخابات الرئاسة الايرانية و 75 الفا و 15 مركز اقتراع لانتخابات المجالس البلدية والقروية ".يشار الى ان عدد الناخبين يبلغ 59 مليونا و 310 آلاف و 307 اشخاص من ضمنهم مليونا و 392 الفا و 148 شخصا دخلوا السن القانونية (18 عاما) للادلاء باصواتهم للمرة الاولى "./انتهى2

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