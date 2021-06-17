رئاسة الجمهورية تصحح قانون الموازنة العامة الاتحاديـة 2021

2021/06/17 | 11:17 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / صادقت رئاسة الجمهورية على تصحيح قانون الموازنة العامة ‏الاتحادية لجمهورية العراق رقم (23) لسنة 2021 .‏وأصدرت وزارة العدل ، رسميا اليوم الخميس ، العدد الجديد من جريدة ‏‏الوقائع العراقية بالرقم (4636)،والذي تضمن عدداً من ‏البيانات التي صادقت عليها رئاسة الجمهورية ، منها بيان تصحيح صادر عن ‏ديوان رئاسة الجمهورية بشأن قانون الموازنة العامة ‏الاتحادية لجمهورية العراق رقم (23) لسنة 2021 .‏وصوت مجلس النواب على موازنة العام الحالي 2021 نهاية شهر آذار الماضي ، فيما قرر مجلس الوزراء في 20 نيسان الماضي، تخويل رئيسه صلاحية الطعن امام المحكمة الاتحادية بعدد من مواد قانون الموازنة العامة ./انتهى5

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