2021/06/17 | 11:17 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيأة النزاهة العراقية، اليوم الخميس، عن القبض على مدير شركة تجارة الحبوب بكركوك بتهمة هدر المال العام، فيما أشارت إلى أن مذكرة القبض الصادرة عن...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على مدير شركة تجارة الحبوب بكركوك والضرر بالمليارات) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على مدير شركة تجارة الحبوب بكركوك والضرر بالمليارات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).