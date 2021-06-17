2021/06/17 | 11:17 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البورصة تفتتح سوق بيع الدولار في العراق بارتفاع جديد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/06/17 | 11:17.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البورصة تفتتح سوق بيع الدولار في العراق بارتفاع جديد) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البورصة تفتتح سوق بيع الدولار في العراق بارتفاع جديد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).