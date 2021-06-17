العراق عاجز أمام تغشيل 57 ألف مصنع متوقف: “بحاجة لـ”الخبرات السورية”!

2021/06/17 | 11:21 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد بحث وزير الصناعة السوري، زياد صبحي صباغ، مع نظيره العراقي، منهل عزيز خباز، توسيع التبادل التجاري بين البلدين وإيجاد آلية عمل ليكون هناك تكامل حقيقي بين سوريا والعراق، في الوقت نفسه أشار رئيس اتحاد الصناعات العراقية عادل عكاب الحسين إلى أن “لدينا 57 ألف مصنع في العراق معظمها متوقف ونحتاج إلى الخبرات […]

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