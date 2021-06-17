مشروع بطاقة 100 ألف برميل.. وزير النفط يؤكد التزام العراق مع الشركات العالمية

2021/06/17 | 11:21 - المصدر: وكالة ناس

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عاجلبطاقة 100 الف برميل وبكمية 20 مقمقوزير النفط يفتتح مشروع ترقية محطة عزل الغاز في حقل ابو غرب بمحافظة ميسان

اكد وزير النفط على ايفاء الوزارة بالتزاماته مع الشركات العالمية رغم التحديات الاقتصادية والمالية والصحية وغيرها.- [ ] وقال وزير النفط احسان عبد الجبار اسماعيل خلال حفل افتتاح مشروع ترقية محطة عزل الغاز في حقل ابو غرب / الجنوب 1 بمحافظة ميسان ان العراق حريص على دعم عمل الشركات العالمية في العراق وتوفير البيئة المناسبة لتنفيذ خطط الوزارة في زيادة وادامة الانتاج الوطني من النفط والغاز.- [ ] واشار اسماعيل الى ان الطاقة الانتاجية للمشروع تبلغ 100 الف برميل باليوم ، واكثر من- [ ] 20 مقمق "مليون قدم مكعب قياسي باليوم" تضاف الى الانتاج الوطني لرفد محطات الطاقة الكهربائية.- [ ] من جهته اكد وكيل الوزارة لشؤون الاستخراج كريم حطاب حرص الوزارة على تنفيذ خطط ادامة وتنفيذ الانتاج الوطني من الحقول النفطية والعمل على الاستثمار الامثل للغاز المصاحب للعمليات النفطية .



وقد نجحت الوزارة في تنفيذ عدد من المشاريع التي تسهم في تحقيق هدف الوزارة .



مشيداً بالتعاون المثالي بين الجهد الوطني والشركات الاجنبية العاملة في الحقول النفطية لتحقيق الاهداف المشتركة.- [ ] فيما شدد مدير عام شركة نفط ميسان علي جاسم على المضى قدماً في تنفيذ خطط الشركة بتطوير حقول ابو غرب والفكة وبزركان .انتهى-المكتب الاعلاميفي وزارة النفط17 حزيران 2021

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