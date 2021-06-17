طبيب المنتخب: إريكسن بحاجة إلى جهاز تنظيم ضربات القلب

2021/06/17 | 11:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال طبيب المنتخب الدنماركي مورتن بوسن في بيان اليوم الخميس إن لاعب الوسط كريستيان إريكسن سيحتاج إلى زراعة جهاز تنظيم ضربات القلب بعد سقوطه وفقدان وعيه خلال أول مباراة لبلاده في بطولة أوروبا 2020 لكرة القدم يوم السبت الماضي.

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