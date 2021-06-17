النفط تفتتح مشروعًا يوفر 20 مقمق من الغاز يوميًا.. يمثل 1% فقط من كمية الغاز المستورد من ايران

2021/06/17 | 11:22 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

افتتحت وزارة النفط، مشروع ترقية محطة عزل الغاز في محافظة ميسان، وبطاقة انتاجية تبلغ 20 مقمق.

وقال وزير النفط احسان عبد الجبار اسماعيل خلال حفل افتتاح مشروع ترقية محطة عزل الغاز في حقل ابو غرب / الجنوب 1 بمحافظة ميسان ان العراق حريص على دعم عمل الشركات العالمية في العراق وتوفير البيئة المناسبة لتنفيذ خطط الوزارة في زيادة وادامة الانتاج الوطني من النفط والغاز.

واشار اسماعيل الى ان الطاقة الانتاجية للمشروع تبلغ 100 الف برميل باليوم ، واكثر من20 مقمق “مليون قدم مكعب قياسي باليوم” تضاف الى الانتاج الوطني لرفد محطات الطاقة الكهربائية.

من جهته اكد وكيل الوزارة لشؤون الاستخراج كريم حطاب حرص الوزارة على تنفيذ خطط ادامة وتنفيذ الانتاج الوطني من الحقول النفطية والعمل على الاستثمار الامثل للغاز المصاحب للعمليات النفطية .



وقد نجحت الوزارة في تنفيذ عدد من المشاريع التي تسهم في تحقيق هدف الوزارة .



مشيداً بالتعاون المثالي بين الجهد الوطني والشركات الاجنبية العاملة في الحقول النفطية لتحقيق الاهداف المشتركة.

فيما شدد مدير عام شركة نفط ميسان علي جاسم على المضى قدماً في تنفيذ خطط الشركة بتطوير حقول ابو غرب والفكة وبزركان .

والـ20 مقمق تعادل نحو 0.5 مليون متر مكعب، في الوقت الذي يستورد العراق من ايران نحو 50 مليون متر مكعب، مايعني أن هذا الحقل سيوفر فقط 1% من الحاجة إلى الغاز، وسط استمرار وزارة النفط بتأهيل وانشاء محطات الاستفادة من الغاز في مختلف الحقول.

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