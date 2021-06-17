2021/06/17 | 11:45 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اظهرت وثيقة صادرة من جهاز مكافحة الارهاب، تطالب امانة بغداد باجراء كشف نهائي وتثبيت حدود لقطعة ارض في احدى مناطق العاصمة.

وبحسب الوثيقة الموقعة من رئيس جهاز مكافحة الارهاب والتي حصلت السومرية نيوز على نسخة منها، "طالب الجهاز، امانة بغداد بتنسيب ممثل عن دائرة العقارات والتصاميم، لغرض اكمال اجراءات تثبيت وافراز حدود قطعة ارض بمنطقة الغزالية في العاصمة بغداد، على ان يكون الموعد يوم الثلاثاء 22/6/2021 وبحماية القطعات الماسكة للارض حاليا".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جهاز مكافحة الارهاب يخاطب امانة بغداد لاجراء كشف نهائي لقطعة ارض) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جهاز مكافحة الارهاب يخاطب امانة بغداد لاجراء كشف نهائي لقطعة ارض) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).