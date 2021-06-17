بافل طالباني: ندعم خطوات توحيد قوات بيشمركة كوردستان

2021/06/17 | 11:48 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل بافل طالباني الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني، نائب القائد العام لقوات التحالف الدولي المناهض لتنظيم داعش الارهابي في سوريا والعراق، بيل ريجارد والوفد المرافق له.

وخلال اللقاء، بحث الجانبان خطوات توحيد قوات بيشمركة كوردستان وتطوير القدرات العسكرية، وخطة مواجهة فلول تنظيم داعش الارهابي، ودور الاتحاد الوطني الكوردستاني في حل مشاكل اقليم كوردستان والعراق، ونتائج اجتماعات وفد الاتحاد الوطني الكوردستاني مع الرئاسات والاطراف السياسية والسفارات في بغداد.

الرئيس المشترك تحدث وباهمية، عن جهود توحيد قوات بيشمركة كوردستان ودعم واستعداد الاتحاد الوطني الكوردستاني لانجاح خطوات توحيد وحدات البيشمركة، قائلا: ان الاتحاد الوطني الكوردستاني حريص في هذه العملية المهمة والوطنية، على تأسيس قوة صلدة مدربة تعكس واقع اليوم ووفق اسس قومية، بشراكة وتوازن القوى، بما يجب التنسيق والتعاون بشكل اكبر لقوات التحالف الدولي من ناحيتي التدريب وتوفير المستلزمات العسكرية.

وحول الفراغ الامني في بعض المناطق العراقية والسورية وتحركات فلول تنظيم داعش الارهابي، اكد بافل طالباني الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكرودستاني، ضرورة تغيير الخطط وتوسيع التعاون لابعاد مخاطر الارهاب عن المناطق، بتدشين استراتيجية جديدة لمواجهة فلول داعش، معربا عن الاستعداد للتعاون من اجل استقرار وامن كبيرين فيها.

في محور آخر من اللقاء، تناول الجانبان العلاقات بين اقليم كوردستان والعراق، سلط فيه بافل طالباني الضوء على نتائج اجتماعاته مع الرئاسات والقوى والاطراف السياسية والدبلوماسية في العراق، قائلا: ان الاتحاد الوطني الكوردستاني حريص، على علاقاته مع جميع الاطراق والقوى، كما يؤمن بحل المشاكل عبر الحوار، لخدمة المواطنين وحماية المصالح العليا.

PUKmedia ترجمة

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