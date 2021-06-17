نتائج حملة أمنية واسعة لمكافحة المخدرات‎ ‎بعموم العراق

2021/06/17 | 11:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

ألقت مفارز المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية القبض، اليوم الخميس، على 13 متهماً بمناطق مختلفة من البلاد.

وذكر بيان للمديرية تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، ان " قسم مكافحة مخدرات واسط تمكن من اعتقال متهمين اثنين، كما تم اعتقال متهمين آخرين في الديوانية، وفي البصرة على متهم واحد، ومثله في ذي قار".

وأضاف أن "تم اعتقال متهمين في محافظة كربلاء، وواحد في صلاح الدين وثلاثة آخرين في كركوك، فيما اعتقلت القوات الأمنية متهم في المثنى، حيث تم ضبط المتهمين بالجرم المشهود وبحوزتهم 700 حبة مخدرة متنوعة مختلفة الانواع ومادة الكريستال المخدرة إضافة إلى أدوات التعاطي".

وأشار البيان إلى انه تمت "إحالة إلى القضاء وفق أحكام المادتين القانونيتين 28 و 32 مخدرات"، مبيناً أن "عمليات الاعتقال نفذت وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة حصلت عليها مفارز المديرية المنتشرة في بغداد والمحافظات، فضلاً عن الدور الكبير للمواطن في الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن بالرقم (178) المجاني.

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