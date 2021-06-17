الموارد المائية تكشف عن جهات متنفذة تستفيد من التجاوزات على حصص العراق المائية

2021/06/17 | 11:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

أكدت وزارة الموارد المائية، اليوم الخميس، وجود جهات سياسية وحكومية مستفيدة من قضية التجاوزات على الانهار والجداول المائية، فضلاً عن متنفذين يقومون بتسهيل مهمة التجاوز على الحصص المائية.

وقال المتحدث باسم وزارة الموارد المائية عون ذياب في تصريح تابعته (بغداد اليوم) إن "الوزارة رافضة لجميع التجاوزات واحالت العديد منها الى المحاكم، الا ان التجاوزات على الانهار والجداول المائية، لها ابعاد كثيرة تتمثل بانتهاك القانون".

وأضاف أن "الموارد المائية عملت على إزالة بعض التجاوزات من على شط الحلة في محافظة بابل، ومازالت مستمرة في إزالة التجاوزات في بقية المحافظات إضافة الى تطوير الأنهار وانشاء ممرات مناسبة"، داعية إلى " التعاون وأخذ دورها في المحافظة على الأنهار والجداول ورفض التجاوزات بشتى أنواعها، بضمنها رمي مخلفات المجاري في الانهر والذي يؤدي بدوره الى تدمير البيئة النهرية".

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