النفط تفتتح مشروع ترقية محطة عزل الغاز بميسان: هذه طاقته

2021/06/17 | 11:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ميسان

أعلن وزير النفط، إحسان عبد الجبار اسماعيل، اليوم الخميس، افتتاح مشروع ترقية محطة عزل الغاز في حقل ابو غرب بمحافظة ميسان.

وقال اسماعيل، خلال حفل افتتاح مشروع ترقية محطة عزل الغاز في حقل ابو غرب / الجنوب 1 بمحافظة ميسان، بحسب بيان لمكتبه، تلقته (بغداد اليوم)، إن "العراق حريص على دعم عمل الشركات العالمية في العراق وتوفير البيئة المناسبة لتنفيذ خطط الوزارة في زيادة وادامة الانتاج الوطني من النفط والغاز".

وأضاف، ان "الطاقة الانتاجية للمشروع تبلغ 100 الف برميل باليوم ، واكثر من 20 مقمق "مليون قدم مكعب قياسي باليوم" تضاف الى الانتاج الوطني لرفد محطات الطاقة الكهربائية".

من جهته، اكد وكيل الوزارة لشؤون الاستخراج، كريم حطاب، "حرص الوزارة على تنفيذ خطط ادامة وتنفيذ الانتاج الوطني من الحقول النفطية والعمل على الاستثمار الامثل للغاز المصاحب للعمليات النفطية".

ولفت حطاب، إلى ان "الوزارة نجحت في تنفيذ عدد من المشاريع التي تسهم في تحقيق هدف الوزارة"، مشيداً بـ"التعاون المثالي بين الجهد الوطني والشركات الاجنبية العاملة في الحقول النفطية لتحقيق الاهداف المشتركة".

بدوره، شدد مدير عام شركة نفط ميسان، علي جاسم، على "المضي قدماً في تنفيذ خطط الشركة بتطوير حقول ابو غرب والفكة وبزركان ".

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