طلب نيابي لادراج قانون احتساب الخدمة العسكرية للموظفين في الجلسات المقبلـة

2021/06/17 | 11:48 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / قدمت لجنة متابعة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الستراتيجي النيابية ، طلبا رسميا الى رئاسة مجلس النواب لادراج مشروع قانون اضافة احتساب الخدمة العسكرية للموظفين قبل تعيينهم ، على جدول اعمال الجلسات المقبلة للقراءة الثانية تمهيدا لتشريعه .وانهـى مجلس النواب ، القراءة الاولى لمشروع قانون احتساب الخدمة العسكرية لاغراض العلاوة والترفيع والتقاعد للموظفين قبل التحاقهم بالوظيفة ، خلال الفصل التشريعي السابق./انتهى5

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