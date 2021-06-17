باقة ورد من رئيس الجامعة التقنية الوسطى بمناسبة العيد الوطني للصحافة العراقيـة

2021/06/17 | 11:48 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / تلقت نقابة الصحفيين العراقيين باقة ورد من رئيس الجامعة التقنية الوسطـى الدكتور عبد المحسن ناجي المحيسن بمناسبة العيد الوطني للصحافة العراقية ، ذكرى صدور اول صحيفة عراقيـة " الزوراء" عام 1869./انتهى5

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