2021/06/17 | 11:49 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الامن

الخميس 17 يونيو 2021 | 11:35 صباحاً

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اندلاع حريق داخل مخزن شركة بيبسي في الزعفرانية جنوبي بغداد

أفاد مصدر أمني مطّلع، الخميس ، باندلاع حريق داخل مخزن شركة بيبسي في منطقة الزعفرانية جنوبي العاصمة بغداد.

وقال المصدر، إن "حريقاً اندلع داخل مخزن شركة بيبسي في منطقة الزعفرانية"، مشيراً إلى أن فرق الدفاع المدني هرعت وباشرت وتباشر بمكافحة النيران داخل الشركة".

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