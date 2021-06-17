الخطوط الجوية تعلن عن جدول رحلاتها ليوم غد الجمعة

2021/06/17 | 11:51 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع

أعلنت شركة الخطوط الجوية العراقية، اليوم الخميس، عن جدول رحلاتها ليوم غد الجمعة.

وبحسب الجدول أدناه فأن عدد الرحلات بلغ 47 رحلة، توزعت بين داخلية وخارجية.

وبلغ عدد الرحلات الداخلية 17 رحلة، أما الخارجية فقد بلغت 30 رحلة.

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