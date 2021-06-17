الناطق باسم الحكومة: قمة ’المشرق الجديد’ الثلاثية في بغداد مازالت قائمة

2021/06/17 | 11:52 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء وزير الثقافة حسن ناظم، الخميس، أن القمة الثلاثية بين العراق والأردن ومصر مازالت قائمة ولم يتم تحديد موعدها.

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وقال ناظم، للوكالة الرسمية، وتابعه "ناس" (17 حزيران 2021)، إنه "حتى الآن لم يتم تحديد موعد القمة الثلاثية، إلا أن هذا لا يعني توقف الأعمال بين البلدان الثلاثة (العراق والاردن ومصر)"، مبيناً أن "القمة السابقة التي عقدت في عمان حددت مسارات للعمل الاقتصادي والثقافي".

وأضاف، أن "هناك أعمالاً جارية على الأرض في المنطقة الحدودية بين العراق والأردن، وأيضاً هناك مفاوضات مهمة حول مسألة الربط الكهربائي بين البلدان الثلاثة"، مؤكداً أن "الأعمال جارية والقمة مازالت ولكن لم يتم تحديد موعدها".

وشددت لجنة العلاقات الخارجية النيابية، في الخامس من نيسان 2021، على ضرورة اجراء دول المنطقة استثمارات في العراق، فيما أشارت إلى أن القمة الثلاثية المقرر عقدها في بغداد أُجلت ولم تلغَ.

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