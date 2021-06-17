2021/06/17 | 11:55 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أفادت مديرية مكافحة اجرام بغداد، اليوم الخميس، بالإطاحة بمتهمين بالقتل، وآخر ‏بتزوير صك بقيمة 145 مليون دينار في العاصمة.‏ وذكرت المديرية، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن “مفارزها تمكنت […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أحدهم زور صكاً بقيمة 145 مليون..



الإطاحة بمتهمين في بغداد المركز الخبري الوطني.

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