2021/06/17 | 11:55 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / المركز الخبري الوطني أفادت مديرية الدفاع المدني، اليوم الخميس، بإخماد حريق اندلع داخل مخزن عملاق في ‏قضاء شط العرب جنوب شرق البصرة.‏ وذكرت المديرية، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن “فرق الدفاع […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إخماد حريق داخل مخزن عملاق شرق البصرة المركز الخبري الوطني.

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