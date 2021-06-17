تضم سبع مواد غذائية.. التجارة تحدد موعد توزيع مفردات البطاقة التموينية

2021/06/17 | 12:02 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توزعُ وزارة التجارة بداية الشهر

المقبل، السلال الغذائية بين المواطنين

والتي ستضم سبع مواد تموينية، بعد اتمام

الاجراءات الفنية والقانونية للمشروع.

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