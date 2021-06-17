بطاقة 100 ألف برميل.. النفط تفتتح مشروع ترقية محطة عزل الغاز بميسان

2021/06/17 | 12:02 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير النفط، إحسان عبد الجبار

اسماعيل، اليوم الخميس، افتتاح مشروع

ترقية محطة عزل الغاز في حقل ابو غرب

بمحافظة ميسان.

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وقال ا

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