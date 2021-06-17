الموارد المائية: شركات عراقية بدأت بناء سد جديد وأراضي الجنوب والوسط

2021/06/17 | 12:02 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استبعدت وزارة الموارد المائية إمكانية

إنشاء سدود في الوسط والجنوب، بسبب

طبيعة الأراضي، فيما أكدت مباشرة

شركاتها بتنفيذ الأعمال في سد مكحول.

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