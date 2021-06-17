الموارد تعلن المباشرة بتنفيذ أعمال سد مكحول.. ماذا عن الوسط والجنوب؟

2021/06/17 | 12:07 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

أكدت وزارة الموارد المائية مباشرة شركاتها بتنفيذ الأعمال في سد مكحول، مستبعدة إنشاء السدود في مناطق الوسط والجنوب.

وقال المتحدث باسم الوزارة علي راضي، للوكالة الرسمية، وتابعه "ألترا عراق"، إن "سد مكحول تمَّ اقراره في موازنة 2021 ، وشركات الوزارة باشرت بتنفيذ الأعمال وهو في بداياته".

وحول إنشاء السدود في الأراضي الوسطى والجنوبية، قال إن "طبيعة الأراضي في الجنوب والوسط هي مناطق سهلية، ولا يمكن إنشاء السدود فيها، حيث أن بناء السدود يحتاج لطبيعة متموجة وهي عبارة عن خزانات طبيعية".

وأشار إلى أن "أغلب السدود في المناطق الشمالية، تكون ضمن الأراضي المتوجة ومنها الوديان والجبال وهي مناطق تتيح بناء السدود الخزنية ومنها سد الموصل ودربنديخان".

وتابع أن "الأمر في مناطق الجنوب والوسط يقتصر على إنشاء السداد وهي غير السدود، ويكون عملها تنظيميًا مثل سدة الرمادي وسدة الفلوجة وسدة الهندية على الفرات، وسدة سامراء وسدة الكوت وسدة العمارة على نهر دجلة وهي سدادات تنظيمية".

ولفت إلى أن "هنالك سدودًا لحصاد المياه، ويكون عملها جمع مياه الأمطار والسيول التي تأتي للمنخفضات والوديان وهي موجودة، وتم إنشاؤها على الحدود الشرقية والغربية لكنها ليست خزنية وبسعة بسيطة".

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بل قطعت بعضها

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