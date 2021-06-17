قمة بايدن – بوتين والسلام البارد - سنية الحسيني

2021/06/17 | 12:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سنية_الحسيني لم يكن من المتوقع أن تنتج عن قمة بايدن - بوتين أمس، اختراقات كبيرة أو لحظية، لكن مجرد اللقاء بين الرئيسين بشكل ودي يمكن أن يحمل الكثير من النتائج المستقبلية المأمولة.



يأتي ذلك اللقاء بين جو بايدن رئيس الولايات المتحدة والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ظل أجواء متوترة في علاقة البلدين، وعلاقة الرجلين أيضاً على المستوى الشخصي، الا أنه يأتي أيضاً في ظل حاجة البلدين إلى خط تفاهمات لاحتواء أضرار قد تصبح ......





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