انخفاض مناسيب المياه وسد المكحول

2021/06/17 | 12:19 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رحمن خاني مدير سد دربنديخان يوم الخميس، انخفاض مناسيب المياه مقارنة مع العام المنصرم، لافتا الى ان زيارة الوفد الوزاري الى ايران تأجلت الى اشعار آخر.

وقال خاني في تصريح خاص لـPUKmedia: ان مناسيب مياه سد دربنديخان منخفضة جدا، مقارنة مع العام المنصرم، موضحا، ان المناسيب اقل بـ 11.40 سنتيمترا عن العام الماضي.

واضاف: ان زيارة الوفد الوزاري العراقي الى ايران لبحث مشاكل المياه تأجلت الى اشعار آخر لاسباب فنية.

وكان وزير المالية قد استبعد اليوم، امكانية انشاء السدود في الاراضي الوسط والجنوب بسبب طبيعة الاراضي فيها مؤكدا ان شركات الوزارة تباشر تنفيذ الاعمال في سد مكحول.

وبين، مدير سد دربنديخان، ان انشاء سد مكحول قرب تكريت من المشاريع المهمة لو تمكنت الوزارة في انجازها، لافتا الى صعوبة انشاء السد لطوبرغرافية المنطقة كما ان الملوحة والتبخر تصعبان انجاز سد المكحول.

PUKmedia خاص

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