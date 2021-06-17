تهديدات نيابية للحكومة تخص مخالفات بالموازنة: سنذهب للمحكمة الاتحادية - عاجل

2021/06/17 | 12:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

كشف النائب عن تحالف الفتح عدي عواد، اليوم الخميس، عن وجود حراك برلماني من نواب من كتل سياسية مختلفة، لإيقاف قرار صرف الاموال لاقليم كردستان.

وقال عواد، لـ(بغداد اليوم)، ان "نوابا من كتل سياسية مختلفة، بدأوا العمل الفعلي من أجل ايقاف قرار مجلس الوزراء القاضي باطلاق مبلغ 200 مليار دينار شهرياً لحكومة الاقليم بأثر رجعي خلافاً للمادة 11 من قانون الموازنة لعام 2021، فهذا خرق للقانون والدستور العراقي، ولا يمكن السكوت عنه، كما هو تلاعب في مقدرات الدولة العراقية وفق الاهواء الشخصية والسياسية".

وبين ان "النواب، سيكون لهم توجه قريب الى المحكمة الاتحادية العليا، للطعن بقرار مجلس الوزراء، لغرض اصدار امر قضائي يلغي القرار، لما فيه من مخالفات قانونية ودستورية، ومخالفة صريحة لقانون الموازنة، والحراك البرلماني لن يتوقف الى بعد الغاء القرار الحكومي، الذي يحمل اجندات سياسية".

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