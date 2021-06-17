وكالة الاستخبارات تلقي القبض على ثلاثة ارهابيين بينهم أمرأة في سامراء

2021/06/17 | 12:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

تمكنت القوات الأمنية، اليوم الخميس، من اعتقال 3 إرهابيين بينهم امرأة في محافظة صلاح الدين.

وذكر بيان لخلية الاعلام الأمني تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه انه "ووفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من القاء القبض على ثلاثة ارهابيين بينهم أمرآة وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب".

وأضاف أن "المعتقلين ينتمون إلى تنظيم داعش ويعملون ضمن ما يسمى قاطع صلاح الدين"، مبيناً أن "المتهمن اعترفوا خلال التحقيقات بالاشتراك بعمليات ارهابية ضد القوات الامنية والمواطنين، حيث تم القبض عليهم ضمن مدينة سامراء، تم تسليمهم الى جهة الطلب".

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